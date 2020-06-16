В России выявлено 8248 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9767 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1416
Московская область - 694
Иркутская область - 319
Санкт-Петербург - 234
Свердловская область - 231
Ханты-Мансийский АО - 220
Нижегородская область - 206
Воронежская область - 201
Челябинская область - 171
Ростовская область - 158
Красноярский край - 158
Ульяновская область - 147
Саратовская область - 123
Орловская область - 110
Архангельская область - 109
Волгоградская область - 104
Новосибирская область - 103
Омская область - 97
Карачаево-Черкесская Республика - 94
Тульская область - 93
Республика Дагестан - 93
Ямало-Ненецкий АО - 93
Забайкальский край - 93
Пензенская область - 92
Ивановская область - 91
Приморский край - 88
Ставропольский край - 86
Брянская область - 85
Республика Коми - 85
Республика Тыва - 85
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Калужская область - 77
Республика Саха (Якутия) - 77
Чувашская Республика - 74
Белгородская область - 72
Тверская область - 72
Мурманская область - 72
Алтайский край - 72
Ленинградская область - 70
Краснодарский край - 70
Самарская область - 70
Хабаровский край - 70
Астраханская область - 68
Тамбовская область - 64
Республика Башкортостан - 64
Псковская область - 63
Тюменская область - 61
Владимирская область - 60
Курская область - 60
Липецкая область - 60
Оренбургская область - 60
Смоленская область - 59
Новгородская область - 58
Томская область - 56
Республика Мордовия - 55
Республика Бурятия - 51
Рязанская область - 50
Пермский край - 50
Республика Адыгея - 49
Кировская область - 48
Республика Марий Эл - 43
Республика Татарстан - 43
Ярославская область - 41
Камчатский край - 40
Амурская область - 38
Республика Ингушетия - 34
Республика Северная Осетия - 32
Республика Хакасия - 25
Кемеровская область - 20
Удмуртская Республика - 19
Сахалинская область - 19
Чеченская Республика - 17
Вологодская область - 15
Костромская область - 14
Калининградская область - 12
Магаданская область - 10
Курганская область - 9
Республика Карелия - 7
Республика Крым - 7
Ненецкий АО - 4
Республика Алтай - 4
Еврейская АО - 4