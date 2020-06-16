21 Сентября 2020
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Общество В России
Медицинская маска (2020) | Фото: Накануне.RU

В России выявлено 8248 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8248 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 193 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9767 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 545 458 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 248 летальных исходов, выздоровело 294 306 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

 Москва - 1416

 Московская область - 694

 Иркутская область - 319

 Санкт-Петербург - 234

 Свердловская область - 231

 Ханты-Мансийский АО - 220

 Нижегородская область - 206

 Воронежская область - 201

 Челябинская область - 171

 Ростовская область - 158

 Красноярский край - 158

 Ульяновская область - 147

 Саратовская область - 123

 Орловская область - 110

 Архангельская область - 109

 Волгоградская область - 104

 Новосибирская область - 103

 Омская область - 97

 Карачаево-Черкесская Республика - 94

 Тульская область - 93

 Республика Дагестан - 93

 Ямало-Ненецкий АО - 93

 Забайкальский край - 93

 Пензенская область - 92

 Ивановская область - 91

 Приморский край - 88

 Ставропольский край - 86

 Брянская область - 85

 Республика Коми - 85

 Республика Тыва - 85

 Кабардино-Балкарская Республика - 80

 Калужская область - 77

 Республика Саха (Якутия) - 77

 Чувашская Республика - 74

 Белгородская область - 72

 Тверская область - 72

 Мурманская область - 72

 Алтайский край - 72

 Ленинградская область - 70

 Краснодарский край - 70

 Самарская область - 70

 Хабаровский край - 70

 Астраханская область - 68

 Тамбовская область - 64

 Республика Башкортостан - 64

 Псковская область - 63

 Тюменская область - 61

 Владимирская область - 60

 Курская область - 60

 Липецкая область - 60

 Оренбургская область - 60

 Смоленская область - 59

 Новгородская область - 58

 Томская область - 56

 Республика Мордовия - 55

 Республика Бурятия - 51

 Рязанская область - 50

 Пермский край - 50

 Республика Адыгея - 49

 Кировская область - 48

 Республика Марий Эл - 43

 Республика Татарстан - 43

 Ярославская область - 41

 Камчатский край - 40

 Амурская область - 38

 Республика Ингушетия - 34

 Республика Северная Осетия - 32

 Республика Хакасия - 25

 Кемеровская область - 20

 Удмуртская Республика - 19

 Сахалинская область - 19

 Чеченская Республика - 17

 Вологодская область - 15

 Костромская область - 14

 Калининградская область - 12

 Магаданская область - 10

 Курганская область - 9

 Республика Карелия - 7

 Республика Крым - 7

 Ненецкий АО - 4

 Республика Алтай - 4

 Еврейская АО - 4

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В России выявлено 8248 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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