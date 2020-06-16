Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Все школы России - более чем 43 тысяч - оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Заказчиком выступили департаменты образования в регионах, подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в "Ростех"). Сумма контрактов составила более 2 млрд рублей, сообщают "Ведомости".

Камеры помогут обеспечить безопасность детей, выявить посторонних в помещениях. Отмечается, что систему можно использовать вместо переклички в классах и интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе учащихся в школу.

На первом этапе системы видеонаблюдения были поставлены в 1,6 тысяч школ в 12 регионах.