21 Сентября 2020
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Образование В России
видеофиксатор камера наблюдения (2011) | Фото:яндекс

Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

Все школы России - более чем 43 тысяч - оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Заказчиком выступили департаменты образования в регионах, подрядчиком - Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в "Ростех"). Сумма контрактов составила более 2 млрд рублей, сообщают "Ведомости".

Камеры помогут обеспечить безопасность детей, выявить посторонних в помещениях. Отмечается, что систему можно использовать вместо переклички в классах и интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе учащихся в школу.

На первом этапе системы видеонаблюдения были поставлены в 1,6 тысяч школ в 12 регионах.

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Все российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц

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Теги: школы, камеры, функция распознавания лиц



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Ранее 17.06.2020 02:02 Мск Ростех: камеры для школ не будут распознавать лица

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