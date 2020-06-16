Спортивные игры БРИКС в Челябинске отменили из-за пандемии коронавируса

В Челябинске в этом году не состоятся спортивные игры стран БРИКС. Соответствующая инициатива направлена регионом в Минспорта РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Напомним, международное мероприятие должно было пройти в Челябинске в июне текущего года. Однако в связи с распространением коронавирусной инфекции в апреле было рекомендовано перенести спортивные игры на третий квартал текущего года.

Спортивные игры планировалось провести по шести видам спорта. В них должны были принять участие более 500 спортсменов в возрасте 15-22 лет из России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики. Однако из-за пандемии коронавируса приезд делегаций из зарубежных стран в полном составе в настоящее время невозможен.

При этом регион готов к проведению спортивного международного мероприятия. При снятии всех ограничений регион готов принять международные спортивные события в 2021 году. Губернатор Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность включения Челябинска в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на 2021 год для проведения этапа мировой серии по скейтбордингу World Skate или международных соревнований по другим видам спорта.