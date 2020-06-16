В Тюменской области вырос размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком

В Тюменской области увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан. Об этом журналистам сообщила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения ФСС РФ Ольга Велижанина, передает корреспондент Накануне.RU.

Для работающих граждан он составляет 40% от среднего заработка. При этом не должен быть меньше размера, установленного законодательством. С 1 июня минимальный размер такого пособия вырос до 7764,80 руб. на каждого ребенка.

Напомним, более 11 млн российских семей получили выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. за три дня. С 1 по 3 июня ПФР перечислил более чем на 16,2 млн руб. на детей в возрасте от 3 до 16 лет.