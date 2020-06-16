21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Парк 22 Партсъезда в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

"Такие слова недопустимы". В мэрии Екатеринбурга открестились от призывов сажать за митинги

В администрации Екатеринбурга осудили слова заместителя главы экологического совета Вадима Аверьянова. Накануне он заявил горожанам, пришедшим отстаивать парк имени 22 партсъезда, о том, что всех их нужно сажать за несанкционированные митинги.

Часть жителей окрестных домов не устраивает проект реконструкции парка возле Дворца молодежи, а также то, что парк на время работ огородили забором. В беседе с журналистом Накануне.RU глава аппарата мэрии Илья Захаров сказал о том, что такие слова, которые позволил себе Вадим Аверьянов, недопустимы.

Также представитель администрации отметил, что слова Аверьянова не стоит воспринимать, как позицию городских властей.

"Аверьянов не является сотрудником администрации Екатеринбурга. Пусть он и работает в экологическом совете, но это такая организация при главе города. Конечно, такие вещи не надо заявлять. С его стороны это было сделано очень необдуманно. Нужно быть аккуратнее и следить за собой. Тем более, что многие горожане действительно позиционируют этот совет с главой. Получается, что в данном случае его могут воспринять как представителя администрации", - заключил Захаров.

Накануне.RU ранее рассказывало о проекте реконструкции парка и претензиях к нему со стороны местных жителей.

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Теги: сквер, протест, мэрия екатеринбурга



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