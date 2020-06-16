Виктория Боня возмутилась выплатой субсидий "алкоголикам и нищебродам"

Экс-участница "Дома-2" Виктория Боня, проживающая в Монако, назвала россиян, получающих субсидии от государства, "алкоголиками и нищебродами". Женщина, недавно рассказывавшая своим подписчикам про чипизацию населения с помощью 5G, теперь критикует поправки в Конституцию, касающиеся фиксации МРОТ.

"У меня одной такая прямая взаимосвязь между такой задницей в экономике у бизнесменов, у нормальных людей, и этими сраными поправками в Конституцию? Мы сначала минимальны размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново", - говорит Боня в Instagram.

У Бони более 7 млн подписчиков в Instagram, аудитория преимущественно русскоязычная. Женщина известна романом с сыном ирландского миллионера, от которого родила дочь.