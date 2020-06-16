В сети появилось видео ссоры историка Соколова и убитой аспирантки Ещенко

В сети появилось видео, на котором запечатлена ссора аспирантки Анастасии Ещенко и, вероятно, история Олега Соколова, ее сожителя. Девушка была убита осенью прошлого года, в убийстве обвиняют Соколова.

Примечательно, что запись появилась на следующий день после очередного несостоявшегося заседания суда по этому делу – экс-доцент СПбГУ отказался отвечать на вопрос, признает ли он себя виновным, а также отказался от услуг своего адвоката, попросив нового. Новый, впрочем, на прошлой неделе не смог договориться с подсудимым и не стал осматривать вещественные доказательства. А нынешний адвокат не раз заявлял, что, якобы, среди вещдоков, приобщенных к делу, есть и видеозапись ссоры Ещенко и Соколова, которая может стать смягчающим обстоятельством для подсудимого.

Но появившееся в сети видео явно не может быть смягчающим обстоятельством – только отягощающем. На кадрах, которые, вероятно, хладнокровно снимал Соколов, видно, что у девушки истерика. Она говорит, что больше не любит, просит не бить ее и отпустить. В какой-то момент ей удается убежать из квартиры в одной домашней одежде. По версии следствия, позже девушка вернулась, чтобы забрать теплую одежду, и была убита.