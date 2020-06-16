СКР: Стрелок в Москве напал на полицейских без причины

Стрелок на западе Москвы напал на полицейских без причины, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по городу.

"Молодой мужчина 1995 года рождения беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников ДПС", - сказали в ведомстве.

Напомним, 15 июня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Мимо шел злоумышленник, который, предположительно, из травматического оружия расстрелял полицейских. Пострадали два силовика. Нападавшего ранили ответным огнем, его задержали пострадавшие сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Двое пострадавших инспекторов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мужчина, напавший на полицейских, также госпитализирован. Поступала информация о его смерти, но она не подтвердилась.

Проведены обыски в квартире стрелка и по месту жительства его знакомых, где незадолго до нападения он оставил сумку с личным дневником.

Люди, находящиеся в квартире, допрошены в качестве свидетелей. Они рассказали, что ранее были знакомы с мужчиной, однако в последнее время он вел себя замкнуто, и общались они крайне редко.