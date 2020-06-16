На Ямале будут судить сына топ-менеджера "дочки" "Газпрома" по обвинению в убийстве

В Ноябрьске готово к суду дело сына главы профсоюза "дочки" "Газпрома", который якобы совершил убийство.

Напомним, смертельный выстрел из ружья в своего приятеля якобы произвёл сын главы профсоюза "Газпром добыча Ноябрьск", 39-летний работник этой же компании.

По версии следствия, 16 мая в Ноябрьске в гараже-мастерской двое горожан выпивали. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний злоумышленник выстрелил из ружья в хозяина гаража. Рана оказалась смертельной. При этом, по некоторым данным, обвиняемый после инцидента лег спать на месте преступления.

Во время расследования обвиняемый признал вину. Сейчас дело с утверждённым обвинением ушло в суд, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.