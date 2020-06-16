21 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Яна Рудковская Евгений Плющенко (2016) | Фото:instagram.com/rudkovskayaofficial

Плющенко вызвал Навального обсудить поправки в Конституцию "по-мужски"

Очередной скандал разворачивается в сети вокруг роликов в поддержку голосования за поправки в Конституцию.

Фигурист Евгений Плющенко, его супруга Яна Рудковская и их сын Александр (известный также как Гном Гномыч – такое прозвище ему дала в сети мать) снялись в ролике про голосование. Также в аккаунте олимпийского чемпиона появился пост о том, как он пойдет голосовать, хоть сейчас и находится на сборах в Кисловодске.

Всё это прокомментировал Алексей Навальный такими словами: "Несчастный ребенок, которому достались алчные, бессовестные родители".  

Тут же в сторис у Плющенко появились ответы Навальному и даже вызов его от имени Евгения "поговорить по-мужски": "Навальный, мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить! Надеюсь не зассышь?????". Историю продолжила развивать в своем telegram-канале продюсер Рудковская: "Ставлю на Плющенко , учитывая , что его тренирует Саша Липовой , у Лёхи Навального шансов нет !". Кстати, некоторые пользователи в сети подозревают, что деловитая Рудковская могла написать за супруга и текст с вызовом на бой, по крайней мере, она могла набрать его – слишком уж характерны опечатки и расстановка знаков препинания в Instagram у фигуриста.

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Плющенко вызвал Навального обсудить поправки в Конституцию "по-мужски"

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Теги: евгений плющенко, алексей навальный, яна рудковская, поправки в конституцию



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