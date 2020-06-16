В МИД РФ "поставили многоточие" в вопросе обмена Уилана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в будущем осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан может быть обменен на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих заключение в США.

В эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" она пояснила, что для процедуры обмена есть соответствующие межгосударственные механизмы. Их задействуют, если у сторон есть соответствующее стремление. "Дальше мы пока поставим многоточие", – сказала Захарова.

В Белом доме, между тем, заявили, что не остановятся, пока не вернут Пола Уилана в США.

15 июня Московский городской суд признал Пола Уилана виновным в шпионаже. Гражданин США приговорен к 16 годам колонии строго режима. Его адвокат заявил, что существует возможность обмена его клиента на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США. По его словам, этот вопрос уже обсуждается.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу. Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии.