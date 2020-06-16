Уралвагонзавод готовится к параду Победы в Москве

24 июня в Москве состоится парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К торжественному событию 50 машин Уралвагонзавода готовят работники цеха 130, управления 70 и УКБТМ. Они уже в Москве и участвуют в репетициях главного события года, рассказывают в корпоративной газете УВЗ "Машиностроитель".

В этом году торжественному празднованию 75-летия Победы помешала пандемия коронавируса. Традиционный парад 9 Мая в столице был отменен с условием переноса на другой день. Были проведены только воздушный военный парад и юбилейный вечерний салют. Позже президент РФ Владимир Путин определился с новой датой – 24 июня. В этот день в 1945 году состоялся первый в истории парад Победы под руководством маршала Жукова.

Новейшие российские боевые машины: танк Т-90М "Прорыв", модернизированная БМПТ "Терминатор", танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата", всего свыше 30 единиц, были направлены из Нижнего Тагила в Москву ещё в марте. В праздничном параде примут участие танки марки "УВЗ", уже стоящие на вооружении в Министерстве обороны РФ. Это знаменитые Т-72Б3М и другие модели.

Накануне праздничных мероприятий машины УВЗ преобразятся: борта украсят георгиевскими лентами, на гусеницы наденут "башмаки", чтобы не испортить брусчатку. После торжественного прохода по Красной площади танки и БМПТ "Терминатор" отправятся в распоряжение Министерства обороны РФ.

Все командировочные ещё в Нижнем Тагиле сдали тесты на COVID-19. Предприятие полностью обеспечило работников средствами индивидуальной защиты. Все военные и гражданские, принимающие участие в подготовке машин в Москве, проживают в изолированном от посторонних людей месте.