60 свердловских проектов победили во втором конкурсе Фонда президентских грантов

Победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов стали 60 свердловских некоммерческих организаций.

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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, все они получат поддержку на общую сумму почти 130 миллионов рублей. Самый большой грант в размере 15,3 миллиона рублей выиграл Союз студентов УрФУ на проведение акции "Время карьеры".

Самое большое число победителей по итогам второго конкурса в направлении "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан": поддержку получат 14 организаций. Среди них организация "Благое Дело", которой выделены 9,1 миллиона рублей на реализацию проекта "Социополис", включающего сопровождаемое проживание, трудозанятость и социокультурную инклюзию подростков и взрослых людей с инвалидностью, в том числе выпускников детских домов.

10 общественных организаций стали победителями по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". Из них самый крупный грант – почти 3 миллиона рублей – выиграл фонд помощи "Новая Жизнь" на реализацию проекта психологической лаборатории "Просто жить".

Среди 10 организаций, которые получат поддержку на реализацию проектов в области культуры и искусства, самый крупный грант – 5 миллионов рублей – будет передан Дирекции открытого фестиваля документального кино в Екатеринбурге на проведение 31 Открытого фестиваля документального кино "Россия".

Все организации-победители, представившие проекты по направлению "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства" (а их определено пять), получили поддержку более 2 миллионов рублей – от 2,1 до 2,7.

Среди пяти проектов в области науки, образования, просвещения поддержка в размере 2,1 миллиона рублей будет направлена на реализацию проекта "Уроки в музее. Калейдоскоп ремесел" частному учреждению культуры "Музей "Русское золото".

Три организации при поддержке Фонда президентских грантов реализуют проекты, направленные на сохранение исторической памяти. Из них самый большой грант в размере 2,5 миллионов рублей получит организация военных реконструкторов "Солдатскими дорогами".

Две организации – автономная некоммерческая организация "Д.К-КИНОКЛУБ" и "Ассоциация музыкантов Урала" – получили поддержку на 8,2 и почти 10 миллионов рублей соответственно, представив проекты по направлению "выявление и поддержка молодых талантов в области культуры".

Победители также определены по направлениям "Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, "Развитие институтов гражданского общества", "Охрана окружающей среды и защита животных" и "Поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом "О некоммерческих организациях".

Сегодня, 16 июня, стартует специальный конкурс Фонда президентских грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией и последствиями ее распространения. Об этом несколько дней назад объявил Владимир Путин.

Стоит отметить, что победителями первого конкурса 2020 года стали более 50 проектов из Свердловской области.