Несколько сотрудников департамента недропользования Югры оштрафованы за "лесные" нарушения

Несколько сотрудников департамента природопользования ХМАО-Югры оштрафованы за нарушения при внесении сведений в ЕГАИС, об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Сотрудники департамента допустили нарушения при внесении сведений об использовании лесов и заключении договоров купли-продажи деревьев для заготовки древесины в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Речь идёт о Нефтеюганском и Мегионском лесничествах.

Допущенные нарушения привели к отражению недостоверной информации, содержащейся в системе. Природоохранная прокуратура возбудила против сотрудников департамента "административки". По итогам их рассмотрения работники оштрафованы.