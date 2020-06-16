Четверо военных получили ранения при взрыве на полигоне в Новосибирской области

Четверо военнослужащих пострадали при взрыве артиллерийского заряда на полигоне в Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 июня в результате грубого нарушения требований безопасности. Военные получили травмы конечностей, они доставлены в госпиталь, угрозы их жизни нет.

Комиссия Центрального военного округа совместно с сотрудниками правоохранительных органов начала проверку, передает Regnum.

В мае несколько человек погибли в результате взрыва на Юргинском общевойсковом полигоне в Кемеровской области.

В Минобороны РФ позже уточнили, что погибли два человека, это гражданские лица. Они собирали цветной металл и проникли на территорию полигона незаконно.