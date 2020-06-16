21 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Акция Свеча памяти, свечки, свечи (2014) | Фото: Единая Россия

В Югре не стали переносить мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не стали переносить мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Это следует из официального ответа на запрос для Накануне.RU.

Напомним, по указу президента Парад Победы в Москве состоится 24 июня 2020 г. В 28 городах РФ, по информации Минобороны РФ, пройдут военные парады. Это девять городов-героев: Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула. А также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии: Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Уде, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск

Торжественные мероприятия с привлечением войск состоятся в 374 населенных пунктах, в которых дислоцируются объединения, соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации.

"На территории Ханты-Мансийского автономного округа пройдут мероприятия, в рамках всероссийских акций и проектов: "Звон Победы", "Лучи Победы", "#ПОБЕДНЫЙМАРШ", проект "Радость Победы", Флешмоб "Голубь мира", "Я рисую мелом" и другие мероприятия регионального и муниципального уровней", - пояснили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Также в регионе 22 июня состоятся мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби "Всероссийская минута молчания", "Огненные картины", "Красная гвоздика", "Свеча памяти".

Мероприятия пройдут в онлайн-формате, с соблюдением ограничительных мер.

При этом в департаменте подчеркнули, что в автономном округе режим повышенной готовности, связанный с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, продлен до 23 июня 2020 года, в связи с чем, проведение массовых мероприятий не запланировано.

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В Югре не стали переносить мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы

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Теги: 75-лет Победы, Югра, коронавирус



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