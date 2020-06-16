21 Сентября 2020
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Река Чусовая (2017) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье строительство Чусовского моста приостановлено в связи с нерестовым периодом рыб

Строительство Чусовского моста приостановлено в связи с нерестовым периодом рыб, сообщил министр транспорта Николай Уханов в ответе на вопрос подписчиков в своем Instagram.

В настоящий момент основные работы ведутся на правом берегу - продолжается реконструкция транспортной развязки в районе Пальников. Бурится свайное основание опоры №1, выполнен монтаж железобетонных балок первого пролетного строения.

Напомним, стоимость строительства объекта приближается к 19 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с соседними регионами. Расстояние от Перми до Ханты-Мансийского автономного округа сократится на 350 км. Сейчас транспорт вынужден ехать через Екатеринбург. Зампред правительства обратил внимание участников совещания на то, что мост должен быть безопасным и учитывать недостатки действующего моста. Ранее сообщалось, что действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. В декабре 2019 г. стало известно, что мост через реку Чусовую, соединяющий две части города с таким же называнием, находится в настолько плохом состоянии, что ради его ремонта пришлось вводить режим ЧС, а потом – повышенной готовности.

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В Прикамье строительство Чусовского моста приостановлено в связи с нерестовым периодом рыб

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Теги: мост через чусовую, строительство, работы



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