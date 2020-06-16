"Картина фейком": свердловчанам рассказали о провокациях, связанных с голосованием по Конституции

В числе наиболее частых спекцляций, связанных с предстоящим голосованием по изменению Конституции, являются спекуляции на особенностях периода выхода из пандемии коронавируса. Об этом рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время презентации в Екатеринбурге доклада "Картина фейком".

В настоящее время ведется беспрецедентная работа по обеспечению безопасности процедуры голосования, однако звучат призывы бойкота под предлогом того, что участие в плебисците "небезопасно".

Как заявляет представивший доклад известный правозащитник, на самом деле благодаря широкому информированию жителей страны о принимаемых органами власти мерах, направленных на обеспечение безопасности на избирательных участках, большинство россиян не сомневаются в безопасности на голосовании, что подтверждают данных последних исследований ВЦИОМ.

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин напоминает, что подобные выборные процедуры проводились во многих странах в условиях пандемии.

"Провокаторы опускают тот, факт, что пандемия коснулась всех стран, и это не помешало ни США, ни Франции, ни Южной Корее провести подобного рода процедуры, в том числе и парламентские выборы", – заявил глава Общественной палаты региона Александр Левин.

В качестве провокаций, как следует из доклада, часто используются также искажения смыслов поправок, тема "незаконной агитации" и даже распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию в Свердловской области пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель". Накануне Общественная палата Свердловской области заключила соглашения с общественными организациями и региональными отделениями политических партий по участию в общественном наблюдении при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.