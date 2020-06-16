У главы ГИБДД Екатеринбурга мог подтвердиться коронавирус

У главы ГИБДД Екатеринбурга Вадима Буйдалина мог подтвердиться коронавирус. Информация об этом со ссылкой на источники появилась в городских СМИ.

Утверждается, что руководитель ведомства якобы госпитализирован. Однако пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с Накануне.RU не подтвердил, но и не опроверг данные сведения.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД не удалось.

Напомним, ранее подразделения свердловской Госавтоинспекции были переведены на пропускной режим из-за коронавируса.