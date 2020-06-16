Минобороны в ближайшие дни начнет испытания вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи в ближайшие дни начнет клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

Сейчас добровольцы находятся на двухнедельной изоляции под наблюдением военных медицинских специалистов. Состояние их здоровья хорошее, сообщает Regnum.

Ранее стало известно, что среди военнослужащих отобрали добровольцев для испытаний вакцины от новой коронавирусной инфекции CoViD-19. Ими стали 50 человек, в том числе пять женщин. Все прошли обследование и тестирование.

На следующем этапе испытаний специалисты выяснят, безопасна ли вакцина для людей. Также будет установлено, насколько она помогает выработать защитные антитела.