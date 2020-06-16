В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке к убийству

Служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании гражданина России. Его обвиняют в покупке и использовании поддельных документов, но арест был осуществлен в рамках расследования уголовного дела о подготовке к убийству, говорится в сообщении на сайте службы. В спецслужбе не называют имени задержанного россиянина, упоминают только его инициалы – В.Б., а также предостерегают от распространения слухов и ложной информации о самом деле и задержанном.

Тем не менее, еще до заявления спецслужбы, глава телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия рассказывал, что задержанного, якобы, зовут Васамбек Боков. А покушение он планировал на журналиста Георгия Габунию, того самого, который в прошлом году в эфире телеканала "Рустави 2" матом обругал президента России. Тогда власти Грузии осудили поведение Габунии, но никаких мер не предприняли, сам журналист не извинялся, в Кремле заявили, что это, конечно, "большой позор для грузин", но не стали призывать наказывать Габунию.