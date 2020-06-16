СП: Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось

Для завершения строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

Уточняется, что в 2019 году стоимость проекта выросла на 2,6 млрд рублей и теперь составляет 315,9 млрд рублей.

"Тем самым правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента о принятии мер для недопущения увеличения стоимости реализации проекта", - сообщил по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов.

При этом ход строительных работ не приблизился к завершению, говорится в комментарии ведомства. По итогам проверки, первый и пятый пусковые комплексы дороги готовы только на 49% и 61%. За прошлый год прирост на указанных участках составил менее 15%. При этом по всем пусковым комплексам сроки строительства были продлены.

Строительство Центральной кольцевой автодороги (федеральная трасса А113) началось в 2014 году. 26 августа губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в закладке капсулы на месте начала строительства ЦКАД.

Проект начали обсуждать более десяти лет назад. Дорога должна стать местом пересечения международных транспортных коридоров. Параллельно трасса решает проблемы столичного региона: отводит грузовой транспорт от Москвы, создает связи между городами Подмосковья и соседних регионов. Планируется, что вдоль ЦКАД появятся крупные логистические центры.

В 2010 году проект передали госкомпании "Автодор". Строительство трассы должно было начаться еще в 2011 году, однако сроки неоднократно сдвигались. Работы ускорились после того, как было принято решение о проведении в России ЧМ-2018.

В июле прошлого года сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы. Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд рублей. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.

В марте 2019 года стало известно о том, что на строительство Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета. Сообщалось, что "Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, способных помешать движению на "собянинском" проекте. Ориентировочно речь идет о 44 - 45 млрд рублей.