Государство и "Газпром" могут оплатить переход автомобилей россиян на газ

Правительство может предложить россиянам субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ. Соответствующее предложение подготовили в Минэнерго и направили вице-премьеру Юрию Борисову, пишет РБК.

По мнению министра энергетики Александра Новака, субсидии на перевод машин на газомоторное топливо можно увеличить в два раза – с 30% до 60% от стоимости переоборудования.

Но и это еще не все: 30% расходов перевода может оплатить "Газпром" за счет маркетинговых программ своей "дочки" "Газпром газомоторное топливо" (основной поставщик газа для транспорта). Владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

Новак предполагает, что программа должна охватить, в первую очередь, малый и средний бизнес, а также граждан, включая самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции.