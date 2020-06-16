21 Сентября 2020
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Общество Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье за нарушения правил пожарной безопасности закрыт хостел "Атмосфера"

В Чернушке за нарушения правил пожарной безопасности закрыт хостел "Атмосфера", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Прикамья.
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Среди нарушений – отсутствие автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, первичных средств пожаротушения. Чернушинский районный суд удовлетворил требования прокурора о закрытии "Атмосферы" до полного устранения нарушений. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, пренебрежение правилами привело к серьёзной трагедии, случившейся зимой в пермском хостеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома. Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в гостинице произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, ещё трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно было передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР. По версии следствия, в 2016 г. Сергей Щербаков незаконно осуществил перепланировку помещений, в которых в итоге разместил мини-отель.

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В Прикамье за нарушения правил пожарной безопасности закрыт хостел "Атмосфера"

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Теги: хостел, нарушение правил пожарной безопасности, Атмосфера, Чернушинский райсуд



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