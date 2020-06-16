С соблюдением безопасной дистанции. В Екатеринбурге выпускники впервые получают аттестаты без экзаменов

С 15 июня выпускники школ Екатеринбурга начали получать аттестаты об основном общем и среднем общем образовании без экзаменов. Такое решение было принято на федеральном уровне Министерством образования РФ в связи с непростой санитарно-эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции. Выпускные экзамены в 9-х классах были отменены, а Единый государственный экзамен предстоит сдавать только выпускникам 11-х классов, которые планируют поступать в вузы в текущем году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, традиционная процедура вручения школьных аттестатов претерпела значительные изменения. Так, в большой актовый зал гимназии № 39 выпускники приглашались небольшими группами по 10 человек, где их рассадили с соблюдением безопасной дистанции. Все они до этого были снабжены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Выпускница этой гимназии Ульяна Коршунова закончила учебное заведение с золотой медалью, по ее словам, ничто не смогло омрачить торжество.

"Конечно, я рада, что окончила гимназию с золотой медалью и аттестатом с отличием! – рассказала Ульяна. – И неважно, что в такой обстановке происходит вручение, всё было торжественно и запомнится мне надолго. После сдачи ЕГЭ планирую поступать в УрФУ".

Отметим, что вузы, колледжи и техникумы Свердловской области планируют зачислить в 2020 г. свыше 50 тыс. абитуриентов. В вузы должно поступить около 33 тыс. абитуриентов, 14,5 тыс. из которых бюджетники. В 121 свердловское учреждение среднего профессионального образования планируется принять около 24 тыс. студентов. При этом большинство будущих студентов будут подавать документы для поступления дистанционно - через сайт образовательного учреждения, а также сервис государственных услуг "Поступи онлайн", в базе которого находятся все учреждения высшего и среднего профобразования. Изменены и правила поступления на специальности, для которых строго необходимо прохождение медицинского обследования. Все необходимые документы студенты смогут сдать уже после зачисления в течение одного учебного года.