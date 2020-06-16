В США возобновляются федеральные смертные казни

В США спустя почти 20 лет федеральные власти возобновляют приведение в исполнение смертных приговоров, об этом объявило министерство юстиции страны.

Казни будут осуществляться путем смертельной инъекции. Первыми приговоренными станут убийцы детей.

"Четыре убийцы, чьи казни сегодня были назначены, получили полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией, - заявил генеральный прокурор Уильям Барр. – Мы обязаны жертвам этих ужасных преступлений и их семьям исполнить приговор, вынесенный нашей системой правосудия".

Первая казнь состоится 13 июля. Дэниел Льюис Ли убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку. Он находился в тюрьме для смертников с 1999 года. 15 июля казнят Уэсли Ира Пурки, он изнасиловал и убил 16-летнюю девочку. Дастин Ли Хонкен, застреливший и убивший пять человек, будет казнен 17 июля. Кит Дуэйн Нельсон, который похитил, изнасиловал и задушил 10-летнюю девочку до смерти с помощью провода, будет казнен 28 августа.

Казни, назначенные федеральным правительством, осуществляются в США крайне редко. С тех пор, как федеральная смертная казнь была восстановлена в 1988 году, она применялась только три раза – все проведены во время президентства Джоррджа Буша-младшего. Одним из казненных был Тимоти Маквей, приговоренный к смертной казни за взрыв бомбы в федеральном здании Оклахома-Сити.

В 2014 году президент Барак Обама распорядился пересмотреть вопрос о применении смертной казни в США после неудачной казни в Оклахоме, когда медицинские работники плохо установили преступнику катетер, в результате приговоренный умирал больше часа.

В июле прошлого года администрация Трампа объявила о возобновлении казней.

Сейчас в США более 60 преступников, совершивших федеральные преступления, ожидают смертной казни. Среди них Дилан Роуф, который в 2015 году убил девять прихожан церкви в Чарльстоне, а также Джохар Царнаев, устроивший теракт во время Бостонского марафона в 2013 году.