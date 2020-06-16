Аэропорт Челябинска вернулся на круглосуточный режим работы

Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова с 16 июня возвращается на круглосуточный режим работы после строительно-монтажных работ на взлетно-посадочной полосе аэродрома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

С 10 апреля аэропорт работал по сокращенному режиму с 15:10 до 08:20 часов. За этот период на аэродроме была произведена замена светосигнального оборудования, установлена система огней высокой интенсивности (ОВИ-III, категории III А). Теперь взлет и посадка самолетов в аэропорту может происходить при любых метеоусловиях. На аэродроме закончены работы по уширению искусственной взлётно-посадочной полосы с магнитным курсом посадки 270 градусов.

Первый заместитель Министра транспорта РФ Александр Нерадько на рабочем совещании в аэропорту 5 июня отметил, что работы на аэродроме идут по графику. Завершить строительные работы планируется в сентябре текущего года.