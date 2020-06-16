Вирусолог: Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть еще заразнее

Профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус более опасный, чем тот, что был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане.

В интервью "Хуаньцю Шибао" эксперт отметил, что в процессе эволюции эффективность коронавируса может усиливаться, а может и ослабевать. В данной ситуации новый коронавирус стал более заразным.

По словам Ян Чжаньцю, рост определенного числа выявленных заболевших в Пекине был достигнут за более короткое время, чем это было в Ухане, пишет Regnum.

Ранее китайские эпидемиологи сообщили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за вспышки заболевания на пекинском оптовом продуктовом рынке.

Вспышку удалось проследить от разделочной доски на рынке, где обрабатывался импортированный лосось. Китай импортирует эту рыбу из таких стран как Норвегия, Чили, Австралия, Канада и Фарерские острова.

По данным китайского государственного издания Global Times, за новой вспышкой COVID-19 может стоять мутация. Предварительное исследование вируса, обнаруженного в очаге заражения, показывает, что он отличается от штамма, ранее поразившего Китай.

Предполагается, что штамм из нового очага сопоставят с штаммами из других стран, чтобы определить его точное происхождение.