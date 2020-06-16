На территории городской больницы Екатеринбурга сгорели два автомобиля

Минувшей ночью в Екатеринбурге от огня пострадали две иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в третьем часу ночи поступил сигнал о пожаре на территории городской больницы на улице Волгоградская. На площади в 6 кв.м сгорел автомобиль Volkswagen Touareg, также огнем был поврежден кузов автомобиля Toyota Camry.

В тушении были задействованы 13 единиц техники и 35 человек личного состава, в том числе пожарно-спасательные мотоциклы. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены около четырех часов утра.

Причины возгорания сейчас устанавливаются.