Детские лагеря для юных екатеринбуржцев укомплектуют бесконтактными термометрами

С 1 июля откроются загородные детские лагеря для юных жителей уральской столицы, городские учреждения начнут работу с 27 июля. Об этом заявил заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Баранов во время заседания городской оздоровительной комиссии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в этом году предварительно намечено провести четыре смены по 14 дней и пятую смену по 7 дней в загородных лагерях. И одна оздоровительная смена продолжительностью 21 день пройдет в городских оздоровительных учреждениях. Всего в 2020 году планируется открыть 22 загородные оздоровительные организации, из них 17 – муниципальные лагеря, 4 – ведомственные и 1 – санаторий "Изоплит". Кроме того, на территории города будут действовать 132 лагеря с дневным пребыванием детей.

В ходе заседания оздоровительной комиссии особое внимание было уделено готовности к работе с детьми в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Для соблюдения и контроля температурного режима лагеря укомплектуют бесконтактными термометрами, на территории круглосуточно будут находиться врач и медсестра, а накануне открытия все сотрудники пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщила начальник Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Потапкина, в конце июня состоится приёмка детских загородных и городских лагерей на соответствие безопасности по коронавирусу, и главное условие – чтобы были соблюдены все рекомендации для уменьшения риска инфицирования.

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова отметила, что в столь сложной эпидемиологической ситуации дети не должны оставаться в летние месяцы в черте города: "Надо разумно подойти к вопросу наполняемости детских лагерей. Дети на улицах находятся в самопроизвольном движении, контактируют между собой, зачастую не заботясь ни о какой социальной дистанции. В городе сохраняется больший риск их заражения. Нельзя забывать и о возросшем количестве преступлений детей и в отношении детей, с чем мы сегодня начинаем сталкиваться. Как их обезопасить? В такой ситуации необходимо искать компромиссы, золотую середину".

Помимо особых мероприятий для обеспечения возможности работы учреждений в условиях эпидемии, проведена и текущая подготовка - во всех учреждениях сделана акарицидная (противоклещевая) обработка, территория очищена от грязи и мусора, запущено отопление и подключено горячее и холодное водоснабжение. Примечательно, что, например, для водоснабжения таватуйских детских лагерей будет разработана единая схема, и благодаря целой системе скважин оздоровительные лагеря станут снабжаться чистейшей водой.

"У нас всё готово к летнему детскому отдыху, – подвёл итог Дмитрий Баранов. – Плановый срок открытия загородных лагерей – 1 июля, городских – 27 июля. Но есть рекомендации Роспотребнадзора, которых мы должны придерживаться. Регион пока находится не в очень выгодном положении: не пройден даже первый этап снятия карантинных мер, а оздоровительную кампанию можно начинать только на третьем этапе. В любом случае наша задача – обеспечить качественный, эффективный и безопасный отдых детей".