В театре "Современник" призвали не клеймить Михаила Ефремова

В театре "Современник", где служит актер Михаил Ефремов, прокомментировали произошедшую по вине артиста трагедию.

Сообщение появилось на официальном сайте театра.

"Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить", - говорится в обращении театра.

"Современник" принес соболезнования погибшего курьера Сергея Захарова (будучи пьяным, Ефремов выехал на встречку и допустил столкновение с автомобилем, в котором был Захаров). "Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным", - пишут в театре.

Заведение призвало не линчевать Ефремова. "В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения. Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас", - заключает руководство театра.