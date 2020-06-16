В Забайкалье четверо взрослых утонули, спасая девочку из водоворота

В Ононском районе Забайкальского края четверо взрослых погибли, спасая девочку-подростка из водоворота. ЧП произошло на реке Онон 15 июня. Сейчас краевое управление СКР ведет доследственную проверку.

По предварительным данным, компания родственников отдыхала на реке Онон в двух километрах от села Нижний Цасучей. Около 17 часов во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, в том числе 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.

Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины, сообщили в пресс-службе СУ СКР.