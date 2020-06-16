21 Сентября 2020
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Политика В России
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

ЦИК не будет тестировать членов избиркомов на коронавирус

Центризбирком России решил отказаться от идеи всеобщего тестирования членов избирательных комиссий на коронавирус во время голосования по поправкам к Конституции 1 июля.

Решено, что проверка будет проводиться "в случае необходимости", если этого потребует эпидемиологическая ситуация в том или ином регионе, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, Центризбирком опубликовал рекомендации для избирательных участков, чтобы предотвратить риски распространения коронавируса при подготовке и проведения голосования по поправкам к Конституции.

ЦИК и Роспотребнадзор позволят избиркомам проводить голосование на свежем воздухе, если "используемое на выборах помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям эпидемиологической безопасности". При этом комиссии должны организовать контроль температуры тела избирателей на подходе к помещению, в котором будет проходить голосование.

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ЦИК не будет тестировать членов избиркомов на коронавирус

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Теги: ЦИК, голосование, коронавирус



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