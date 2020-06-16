В Соликамске закрыли отделение больницы из-за коронавируса

Отделение Соликамской больницы закрыто на карантин по коронавирусу.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве Пермского края, в медицинском учреждении закрыто на прием и выписку пациентов терапевтическое отделение, так как выявлен один случай заболевания у пациента.

Уже определен круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на инфекцию. На обсервации находятся восемь сотрудников и 26 пациентов больницы. Еще восемь сотрудников и 19 выписанных пациентов изолированы на дому - их наблюдают медики.

Напомним, 9 июня в пермской городской клинической больнице №4 закрыли на обсервацию отделение сестринского ухода в терапии.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве края, у одного сотрудника отделения был выявлен коронавирус. Так как болезнь протекает без симптомов, медработник находится на изоляции дома.

По данному случаю проводятся эпидемиологические расследования.

Сообщалось, в четырех отделениях психиатрической больницы Прикамья прекращен прием и перевод пациентов.