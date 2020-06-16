21 Сентября 2020
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косуля (2016) | Фото: oblast45.ru

В Сухом Логу рассмотрят дело об убийстве двух сибирских косуль

В Сухом Логу закончено расследование уголовного дела о незаконной охоте.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на скамью подсудимых отправится местный бизнесмен 1978 года рождения, занимающийся мебелью. В январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции с районным егерем, который обратился к силовикам за помощью после услышанной стрельбы, у села Грязновское остановили  для проверки документов Nissan Qashqai.  Иномаркой управлял по доверенности  известный в своем муниципальном образовании предприниматель и член Общества охотников и рыболовов.

В багажнике его машины нашли туши двух застреленных сибирских косуль,  а в салоне – огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё "Ланкастер". При этом, в данный период охота была запрещена.

В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Обвиняемый вину признал, а ущерб возместил. Ему придется заплатить еще  532 тыс. руб. в рамках гражданско-правовых отношений по иску департамента  охраны животного мира.

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В Сухом Логу рассмотрят дело об убийстве двух сибирских косуль

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Теги: Сухой Лог, убийство, животные



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