КНДР не исключает ввода войск в демилитаризованную зону

Власти Северной Кореи заявили о намерении ввести воинские подразделения в районы, из которых они были выведены по соглашениям с Южной Кореей (демилитаризованная зона).

Так власти КНДР намерены укрепить линии фронта. В Генштабе Народной армии КНДР сообщили, что "отслеживают ситуацию с недавним ухудшением отношений с Южной Кореей" и "подготовят планы военных действий", пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, КНДР заявила о том, что 9 июня отключит все линии связи с Республикой Корея. Китайское издание "Пэнпай синьвэнь" сообщает, что будут закрыты межкорейский офис связи, а также линия горячей связи между резиденцией Трудовой партии Кореи и Чхонвадэ (резиденцией южнокорейского руководства).

О причинах прекращения связи и времени его возобновления пока не сообщается.

Напомним, недавно в СМИ появились сведения о том, что Пхеньян столкнулся из-за экономических трудностей, вызванных коронакризисом, и начал выпуск облигаций, которые заставил выкупать представителей местных элит.