1 июля россиянам вдвое увеличат зарплату

Жители России, которые будут работать в последний день голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, получат зарплату в двойном размере.

Как сообщили Накануне.RU в Роструде, работающим сдельно выплатят вознаграждение, как за работу в праздничные дни. При этом, работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Ранее Центризбирком опубликовал рекомендации для избирательных участков, чтобы предотвратить риски распространения коронавируса при подготовке и проведения голосования по поправкам к Конституции. ЦИК и Роспотребнадзор позволят избиркомам проводить голосование на свежем воздухе. При этом комиссии должны организовать контроль температуры тела избирателей на подходе к помещению, в котором будет проходить голосование.