21 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Оскар 2011 (2011) | Фото:kak-v-kino.ru

Перенесено вручение премии "Оскар" В 2021 году

Киноакадемия США приняла решение о переносе вручения премии "Оскар".

Мероприятие вместо февраля 2021 состоится 25 апреля следующего года. Это связано с предполагаемыми последствиями пандемии коронавируса, говорится в тексте заявления в Twitter.

Также стало известно, что номинации будут объявлены 15 марта 2021 года.

Напомним, в конце апреля киноакадемия объявила об изменении правил номинирования в предстоящем сезоне. В этом году претендовать на "Оскар" смогут фильмы, которые не были в широком прокате и вышли сразу в онлайн-кинотеатрах или на стриминговых сервисах. Впрочем, если в ближайшее время в США будут открыты кинотеатры в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами и других крупных городах, то послабление могут и отменить.

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Перенесено вручение премии "Оскар" В 2021 году

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Теги: Оскар, кино, премия



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