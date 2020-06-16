Перенесено вручение премии "Оскар" В 2021 году

Киноакадемия США приняла решение о переносе вручения премии "Оскар".

Мероприятие вместо февраля 2021 состоится 25 апреля следующего года. Это связано с предполагаемыми последствиями пандемии коронавируса, говорится в тексте заявления в Twitter.

Также стало известно, что номинации будут объявлены 15 марта 2021 года.

Напомним, в конце апреля киноакадемия объявила об изменении правил номинирования в предстоящем сезоне. В этом году претендовать на "Оскар" смогут фильмы, которые не были в широком прокате и вышли сразу в онлайн-кинотеатрах или на стриминговых сервисах. Впрочем, если в ближайшее время в США будут открыты кинотеатры в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами и других крупных городах, то послабление могут и отменить.