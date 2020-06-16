Опубликованы антикоронавирусные рекомендации для голосования по поправкам к Конституции

Российский Центризбирком опубликовал рекомендации для избирательных участков, чтобы предотвратить риски распространения коронавируса при подготовке и проведении голосования по поправкам к Конституции.

ЦИК и Роспотребнадзор позволят избиркомам проводить голосование на свежем воздухе, если "используемое на выборах помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям эпидемиологической безопасности". При этом комиссии должны организовать контроль температуры тела избирателей на подходе к помещению, в котором будет проходить голосование.

В противном случае избирателя с температурой направят в другое помещение, где он сможет поместить бюллетень в переносной ящик для голосования.

На голосование одного человека будет отведено 15 минут, а на участках запретят употреблять еду и напитки, жать друг другу руки, сообщает телеканал "360".

Как сообщалось, в московской городской избирательной комиссии выступили против организации в столице уличных избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы Мосгоризбиркома Юрия Егорова, горожанам создадут условия для голосования на стационарных участках.

"Мы категорически против всяких шатров для голосования на улицах. Мы совместными усилиями обеспечим необходимые санитарные требования на стационарных участках. И необходимости проводить такое голосование не будет", - заявил глава комиссии на заседании Общественной палаты Москва.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что по плану ЦИК пропускная способность участков должна быть 8-12 человек в час. Это примерно 1 тыс. проголосовавших за семь дней, что будет идти голосование. По данным Мосгоризбиркома, в столице сейчас проживает более 7,3 млн человек, имеющих право голоса.