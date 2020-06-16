В Красноярске женщина избила внучку в лифте

Полицейские Красноярска установили личность и местонахождение женщины, которая избила свою внучку.

Инцидент произошел в лифте, в котором оказалась камера наблюдения. С задержанной проводится беседа. Решается вопрос о постановке семьи на учет.

Ранее в соцсети попала запись из подъемного механизма в жилом доме. На ролике женщина сильно бьет маленькую девочку, которая от удара падает.

Как выяснилось, 53-летняя женщина приходится бабушкой девочки, сообщает телеканал "360".

Напомним, в Екатеринбурге после жестокого обращения отца со своим маленьким сыном возбуждено уголовное дело. Все случилось вечером 13 июня во дворе одного из домов по улице 8 Марта: пьяный мужчина, пытаясь успокоить своего 7-месячного ребенка, который плакал в коляске, на глазах у других людей нанес тому несколько ударов рукой. В результате мальчик выпал из коляски.