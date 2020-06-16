21 Сентября 2020
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Кабмин не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Российский кабмин в настоящее время не рассматривает возможность продления льготной программы ипотечного кредитования под 6,5% годовых.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, установленные максимальные размеры ипотеки было бы правильным увеличить.

По его данным, с начала запуска программы банки получили около 170 тыс. заявок, сообщает РБК.

Отметим, что программа, запущенная для поддержки рынка жилья в условиях вызванного распространением коронавируса кризиса, действует до 1 ноября 2020 года.

Ранее Хуснуллин сообщил, что банки уже выдали более 40 тыс. кредитов по "путинской" ипотеке под 6,5% примерно на 100 млрд руб. Министр считает, что это помогло оживить стройку по всей стране, кроме того, это позволит перевыполнить план по ипотеке в стране в этом году. В проектирование и строительство запущено около 1 млн кв. метров жилья. А до конца года около 40 тыс. обманутых дольщиков получат гарантию получения жилья.

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Кабмин не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

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Теги: ипотека, займ, кредит



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