Жители ЛНР с паспортами РФ смогут проголосовать по Конституции

Жители Луганской народной республики с российскими паспортами смогут принять участие в голосовании по поправкам к российской Конституции.

Участие в голосовании является свободным и добровольным. Жители ЛНР с российским гражданством могут выбрать один из 12 участков на территории Ростовской области, сообщает телеканал "360".

Тем временем, "Левый фронт", КПРФ и другие представители лево-патриотических сил подали заявку на проведение 27 июня в Москве митинга против принятия поправок в Конституцию. Заявленное число участников митинга - три тысячи человек.

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.