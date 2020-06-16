21 Сентября 2020
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Политика ДНР и ЛНР
(2004) | Фото: Накануне.ru

Жители ЛНР с паспортами РФ смогут проголосовать по Конституции

Жители Луганской народной республики с российскими паспортами смогут принять участие в голосовании по поправкам к российской Конституции.

Участие в голосовании является свободным и добровольным. Жители ЛНР с российским гражданством могут выбрать один из 12 участков на территории Ростовской области, сообщает телеканал "360".

Тем временем, "Левый фронт", КПРФ и другие представители лево-патриотических сил подали заявку на проведение 27 июня в Москве митинга против принятия поправок в Конституцию. Заявленное число участников митинга - три тысячи человек.

Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.

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Жители ЛНР с паспортами РФ смогут проголосовать по Конституции

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Теги: Конституция, голосование, ЛНР



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Ранее 16.06.2020 10:45 Мск Жители ДНР и ЛНР, получившие гражданство РФ, смогут проголосовать за изменения в Конституцию РФ

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