В Дагестане начались беспорядки в лагере азербайджанцев

В Дагестане в лагере азербайджанцев, которые ждут отправку на родину, начались беспорядки.

Пункт временного размещения был разбит два месяца назад в Дербентском районе. Границы были закрыты из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Сегодня в лагере начали составлять списки на отъезд, в результате, кто приехал раньше всех, не попали в число первых уезжающих. Азербайджанцы начали драться между собой.

Полиции пришлось экстренно стягивать силы. Для усмирения бунтовщиков полиция стреляет в воздух. Есть информация о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов, в которых со стороны протестующих летят камни и стеклянные бутылки. Бунтовщики атакуют машины полицейских и пытаются их перевернуть.

По последним данным, полиция при поддержке ОМОНа начала выхватывать из толпы наиболее активных бунтовщиков, сообщает телеграм-канал "112".

Напомним,в мае из-за распространения коронавируса региональные власти Дагестана уже подвергались критике Владимира Путина. Но недавно стало известно, что ограничения, действующие в Дагестане в рамках борьбы с коронавирусом, будут поэтапно смягчены. Республика стала четвертым субъектом в РФ по масштабам заражения и по количеству летальных исходов. Глава республики Владимир Васильев отметил, что такое возможно при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Он отметил, что ситуация в Дагестане меняется, количество коек увеличивается, так же, как и объем тестов.