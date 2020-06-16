21 Сентября 2020
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евгений пригожин, конкорд, чвк вагнер (2019) | Фото:argumentiru.com

Уволенного за критику британской власти сотрудника BBC связывают с Пригожиным

Сотрудник британского телеканала BBC, попавший под цензуру, может быть связан с российскими медиа-структурами.

Бывший исполнительный директор канала Ричард Сэмбрук занимался анализом поведения сотрудников в социальных сетях. Предположительно, он мог быть связан с медиагруппой «Патриот» и предпринимателем Евгением Пригожиным, являющимся главой попечительского совета медиагруппы.

В пользу данной версии говорит тот факт, что из журналистов только сотрудники британского телеканала лично посещали офис «Патриота».

Один из работников телеканала сообщил сетевому изданию «Блокнот», что бывший исполнительный директор мог взаимодействовать с руководством медиагруппы, и это могло сказаться на его дальнейшей деятельности.

Известно, что Сэмбрука уволили из-за критических публикаций в социальных сетях в адрес британских властей. Депутаты правящей партии пожаловались на Сэмбрука после заметки о том, что британское правительство может предпринимать попытки заблокировать «независимую журналистику и критические взгляды» в стране.

Важно другое. Бывший директор известного британского телеканала анализировал личные публикации сотрудников канала на предмет соблюдения «правила непредвзятости». Это свидетельствует о наличии жестокой цензуры внутри BBC и подавлении свободы слова среди своих же сотрудников.

Британское издание, ратующее за права человека, сексуальных меньшинств и журналистов, не придерживается своих же принципов. Инакомыслящих изгоняют, пытаясь заблокировать публикации, противоречащие пропагандистской позиции редакции BBC.

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Уволенного за критику британской власти сотрудника BBC связывают с Пригожиным

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Теги: ВВС, евгений пригожин, цензура, ричард сэмбрук, медиагруппа патриот



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