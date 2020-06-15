Ремонт сельских домов культуры по губернаторской программе продолжается в Вологодской области

Инициатива главы Вологодской области Олега Кувшинникова по программе ремонтов сельских домов культуры в регионе продолжает реализовываться, передает корреспондент Накануне.RU.

Программа стартовала в 2019 году, ее цель - создание условий для комплексного развития культурно-досуговых учреждений, программа рассчитана на 5 лет. Каждый год в муниципальных районах Вологодчины ремонтируют по одному дому культуры, находящемуся в сельской местности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области.

О ходе реализации мероприятий на оперативном совещании при губернаторе области сегодня докладывал начальник департамента культуры и туризма Владимир Осиповский.

«Программа является логичным дополнением комплексного проекта «Культура малой родины» - проект «Местный дом культуры», инициированного Всероссийской политической партией «Единая Россия» и Минкультуры РФ, и способствует решению главной проблемы, которая актуальна для большинства домов культуры на селе, – проведению капитальных ремонтов зданий культурно-досуговых учреждений, - пояснил Владимир Осиповский. - Проект также включен в паспорт региональной составляющей национального проекта «Культура» и региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда».

На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено более 75 млн рублей. По 25 объектам из 26 уже заключены муниципальные контракты. Предполагается комплекс работ - в частности, замена окон и дверей, ремонт кровли, входных групп, системы отопления. Ожидается, что все работы завершат до 15 августа текущего года. Сейчас готовность по объектам разнится - от 0 до 82%.

«Что касается реализации программы в 2021 году, то предварительно отобраны 26 объектов для участия, по 14 из них проектно-сметная документация разработана и направлена на экспертизу, по 12 - находится в стадии разработки», - сообщил Владимир Осиповский.

«Программа «Сельский дом культуры» востребована и получает большой отклик жителей на градсоветах, - подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников. – В текущем году на проект финансовые ресурсы выделены в полном объеме. В следующем году учтем затраты на комплексную реконструкцию и ремонт еще 26 культурно-досуговых учреждений»