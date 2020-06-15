Разворочен весь "перед": в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

В уральской столице около 21:00 возле дома № 97а по Репина произошла авария. Столкнулись "Фольксваген", "Шкода" и "Митсубиши". Как сообщили Накануне.RU очевидцы, пострадали двое – женщина, которую спасли сработавшие подушки безопасности, и ребёнок.

На место выезжали два мотоцикла МЧС. В пресс-службе управления агентству сообщили, что мотоциклы приезжали для того, чтобы не допустить взрыва двигателей.

По данным отдела пропаганды городского отдела ГИБДД, пострадал один из водителей.