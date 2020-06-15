21 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Авария, три автомобиля, Репина, Екатеринбург (2020) | Фото: Накануне.RU

Разворочен весь "перед": в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

В уральской столице около 21:00 возле дома № 97а по Репина произошла авария. Столкнулись "Фольксваген", "Шкода" и "Митсубиши". Как сообщили Накануне.RU очевидцы, пострадали двое – женщина, которую спасли сработавшие подушки безопасности, и ребёнок.
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Авария, три автомобиля, Репина, Екатеринбург(2020)|Фото: Накануне.RU

Авария, три автомобиля, Репина, Екатеринбург(2020)|Фото: Накануне.RU

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Разворочен весь "перед": в Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

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Теги: авария, шквроле, Митсубиши, Шкода



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