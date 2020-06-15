Следователи опровергли информацию о смерти стрелка, ранившего двух полицейских в Москве

Следователи опровергли информацию о смерти стрелка, ранившего двух сотрудников полиции в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Напомним, сегодня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Мимо шёл злоумышленник, который, предположительно, из травматического оружия расстрелял полицейских. Пострадали два силовика. Нападавшего ранили ответным огнём, его задержали пострадавшие сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее источник агентства сообщил о смерти подозреваемого, однако Иванова опровергла эту информацию.