20 Сентября 2020
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Конституция РФ Северо-Западный ФО Вологодская область
волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы, конституция (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

Волонтеры Конституции начали информационную работу на Вологодчине

«В преддверии общероссийского голосования по поправкам к Основному закону волонтеры Конституции информируют пенсионеров Вологодской области о формах и о датах голосования. Сообщают, что они могут выразить свою позицию не только на избирательном участке, но также у себя во дворе или даже на лестничной площадке», - рассказала координатор волонтерского движения Вологодской области Наталия Щербина,

Первичное обучение добровольцы прошли еще в марте 2020 года. Тогда им рассказали о содержании поправок и сути будущего голосования, обучили азам социального взаимодействия. Но в связи с развитием коронавирусной инфекции ребята скорректировали направление своей деятельности и присоединились к движению «МыВместе». На протяжении нескольких месяцев волонтеры Конституции вместе с волонтерами медиками и другими добровольческими отрядами оказывали помощь людям, находящимся в зоне риска: пенсионерам и маломобильным гражданам. Волонтеры помогали приобретать продукты, лекарства, товары первой необходимости, продлевали рецепты, выносили мусор. Эта работа продолжается и сейчас.

«Ситуация, которая сложилась из–за пандемии коронавируса, - уверена главный консультант управления по работе с общественными проектами и молодежью департамента внутренней политики равительства Вологодской области Людмила Глебова, - продемонстрировала добровольческий потенциал нашего общества и явилась точкой роста для важных законотворческих инициатив. Вологодская область – один из первых регионов РФ, где был принят еще в 2012 году закон «О добровольческой деятельности в Вологодской области».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в регионе понимали, что подобная системная работа должна быть выстроена в масштабах страны. И сейчас она продолжится.

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Волонтеры Конституции начали информационную работу на Вологодчине

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Теги: волонтеры конституции, голосование, 1 июля, добровольцы



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