20 Сентября 2020
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Конституция РФ Свердловская область
волонтеры конституции, бидонько, голосование, 1 июля (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

36 информационных точек "Волонтеров Конституции" в преддверии голосования начнут работать в Свердловской области

На Среднем Урале начинается работа информационных точек "Волонтеров Конституции". В разных городах региона будет двадцать восемь таких точек. В том числе - в Екатеринбурге, Березовском, Лесном, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Полевском, Серове, Артемовском, Ирбите, Карпинске, Краснотурьинске и других городах и районных центрах.

Точки оборудованы брендированными информационными стендами, тумбами, а сами волонтеры одеты в брендированную одежду Всероссийского общественного корпуса "Волонтеры Конституции", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

волонтеры конституции, бидонько, голосование, 1 июля(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Главная задача волонтеров - просветительская и информационная. Свердловчанам волонтеры будут раздавать информационные открытки, а также красочные наклейки, отражающие основные предлагаемые изменения в Конституции. В работе информационных точек будет задействовано более тысячи добровольцев. Сегодня представители общественной организации обсудили детали организации работы на встрече с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.

"Благодарен каждому из ребят, примкнувших к добровольческому корпусу. Они взяли на себя очень значимый пласт работы, ведь помимо информирования населения в дни проведения общероссийского голосования, ребята будут помогать пожилым и маломобильным гражданам на участках. Желаю добровольцам удачи!" – сказал заместитель свердловского губернатора Сергей Бидонько.

волонтеры конституции, бидонько, голосование, 1 июля(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Общее количество информационных точек в Свердловской области составит тридцать шесть единиц. Кроме городов и райцентров точки будут расположены в местах массового пребывания людей, например, в аэропорту Кольцово и на железнодорожном вокзале.

Работа волонтеров будет длиться 17 дней – с 15 июня по 1 июля включительно. На Среднем Урале в проекте "Волонтеры Конституции" пожелали участвовать 1700 человек, в основном, конечно, студенты.

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36 информационных точек "Волонтеров Конституции" в преддверии голосования начнут работать в Свердловской области

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Теги: волонтеры конституции, голосование, 1 июля, поправки в конституцию, бидонько



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