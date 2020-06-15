СМИ: стрелок, ранивший в Москве двух сотрудников ДПС, умер в больнице

Злоумышленник, ранивший двух полицейских, умер в больнице, сообщил источник РИА Новости.

Напомним, сегодня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Мимо шёл злоумышленник, который, предположительно, из травматического оружия расстрелял полицейских. Пострадали два силовика. Нападавшего ранили ответным огнём, его задержали пострадавшие сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Источник издания сообщил о смерти подозреваемого.